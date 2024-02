Dit najaar: Theaterspektakel 'De Fury fan Dokkum'

ma 12 februari 2024, 11.02 uur

DOKKUM - Er komt een nieuw theaterspektakel in de Bonifatiuskapel: De Fury fan Dokkum en de kracht fan ferset. Van 12 tot en met 22 september is de voorstelling te zien met onder andere in de hoofdrol: Nynke Heeg.

Kersverse bestuursvoorzitter van het theaterspektakel is Anneke Kooistra-Faber uit Dokkum. "We binne ynspirearre troch de eardere foarstellingen yn de Bonifatiuskapel lykas Titus en Bonifatius. Wy wolle graach breed muzykteäter delsette oer regionale thema’s yn Noordoost-Friesland", stelt Anneke.

Sjoek Nutma is net als bij de voorgaande producties producent. Ook Bouke Oldenhof (scriptschrijver) en Bruun Kuijt (regisseur) zijn aan het creatieve team verbonden. Bijzonder zijn ook de artiesten en de muziek in deze voorstelling, van klassieke nummers tot hedendaagse popsongs. Er wordt gewerkt met landelijke professionals en amateurs uit de regio.

Op 14 februari gaat stichting NOF Producties los met de kaartverkoop. Niet voor niets is voor deze Valentijnsdag gekozen, de dag van de liefde. "De Fury fan Dokkum klinkt as in ferhaal fol dea en ferdjer, mar as reade tried rint ek it leafdesferhaal fan Hendrik van Bra en Katrina Foppes Posthuma troch it teäterstik hinne", vertelt Tjerk Pieter de Vries die samen met Henriëtte Banga verantwoordelijk is voor de marketing.

Belangrijke geschiedenis

Eén van de doelen van de stichting is mensen bekend maken met de Waalse furie van 1572. "In soad minsken binne net op 'e hichte fan dizze belangryke skiednis fan Dokkum", aldus Tjerk Pieter. Het gaat over het gewapende verzet tegen de Spaanse overheersing.

Dokkum had zich aangesloten bij de geuzen, maar dat namen de Spaanse troepen en Waalse huurlingen hen niet in dank af. Van 12 tot en met 15 september 1572 namen ze plunderend en moordend de stad in om de geuzen en de pro-Willem van Oranjebevolking te verjagen.

Bolwerken

Honderden burgers en boeren werden afgeslacht, de stad is geplunderd en uiteindelijk in brand gestoken. Na het grootste bloedbad dat Dokkum ooit beleefde werden de bolwerken aangelegd, want dit wilden de inwoners nooit meer.

Herkenbare thema’s

Bouke Oldenhof, bekend van producties als Abe Lenstra en de Stormruiter, ontdekte tijdens het schrijven van het script verschillende thema’s die ook nu herkenbaar zijn. Zo stonden mannen vroeger bekend als stoere krachtpatsers en waren vrouwen onderdanig.

In De Fury fan Dokkum zijn deze rollen omgedraaid. De brave huisarts Hendrik van Bra en de feministische Katrina waren hun tijd ver vooruit. Naast veranderende genderrollen tussen mannen en vrouwen ontbreken thema’s als liefde, geweld en verdraagzaamheid niet in het verhaal. "Spitigernôch is de oarloch tsjintwurdich aktueel. De stedsramp is ferlykber mei hjoeddeiske stêdeferwoestingen, lykas it Oekraynske Marioepol", stelt de voorzitter.

Jeugd naar theater

Bijzonder is dat vrijwilligers uit de hele regio meewerken aan de productie. Ook de bezoekers hopen ze uit heel Noordoost-Friesland - en ver daarbuiten - naar de Bonifatiuskapel te trekken. NOF Producties richt zich onder andere op een jongere doelgroep.

Social media zal daarbij een belangrijke rol spelen. Ook houdt het bestuur er rekening mee dat ze de ticketprijs betaalbaar houden. Tjerk Pieter (25) is ervan overtuigd dat zijn leeftijdgenoten verrast zullen zijn door het spektakelstuk. "Ast yn dizze regio wennest meist dit net misse, al is it allinnich al om te witten wat hjir eartiids bard is."

Meer informatie en tickets: nofproducties.nl

