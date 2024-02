Automobilist (20) racet met 180 km/u over Lauwersmeerweg

zo 11 februari 2024, 20.29 uur

KOLLUM - Een 20-jarige automobilist moest vrijdagavond zijn rijbewijs inleveren bij de politie. De jongeman racete met 180 km/u over de Lauwersmeerweg tussen Buitenpost en Kollum met de politie achter hem aan.

De inwoner van de gemeente Noardeast-Fryslân had maling aan de verkeersveiligheid toen hij rond 20.30 uur over de Lauwersmeerweg reed. De bestuurder reed vervolgens verder over de parallelweg waar hij met hoge snelheid enkele fietsers inhaalde. In de 60 km-zone reed hij ruim 150 km/u.

De man was zich inmiddels bewust dat de politie achter hem reed en hij besloot aan de Wygeast in Aldwâld te voet te gaan vluchten. Twee minderjarige passagiers liet hij achter in het voertuig. De man werd even later door politieagenten in de bosjes aangetroffen.

Uit onderzoek bleek er geen sprake te zijn van een verdenking van rijden onder invloed van alcohol of drugs. De twee minderjarige passagiers van de bestuurder kwamen met de schrik vrij en werden aan hun ouders overgedragen.

Omdat hij inmiddels een tweede strafpunt op zijn beginnersrijbewijs heeft, gaat het CBR nu een onderzoek instellen of de man wel geschikt is om een rijbewijs te hebben. Het rijbewijs werd door de politie ingevorderd vanwege zijn snelheid en gevaarlijke rijgedrag.

De jonge automobilist, die zijn rijbewijs nog geen jaar geleden heeft gehaald, scoorde in november al zijn eerste strafpunt op zijn rijbewijs. Hij haalde toen een onopvallende auto van de politie in en reed met een gecorrigeerde snelheid van 118 km/u over de Triemsterloane naar Kollumersweach, een snelheidsoverschrijding van 38 km/u.

De officier van justitie beslist binnenkort over de inhoudingstermijn van het rijbewijs.