Schoorsteenbrand aan Foarwei in Driezum

za 10 februari 2024, 21.09 uur

DRIEZUM - De brandweer moest zaterdagavond in actie komen voor een schoorsteenbrand in een woning aan de Foarwei in Driezum. De brandweer werd om 20.12 uur opgeroepen voor de brand.

De brandweer van Damwâld kwam samen met de hoogwerker van Dokkum ter plaatse. Via de hoogwerker kon de schoorsteen geveegd worden. In het huis is de kachel leeggehaald. De brandende resten zijn naar buiten gehaald in een emmer.

Tijdens het incident was de weg enige tijd afgesloten voor het doorgaande verkeer.

