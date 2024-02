Lintje voor Wietsche Jongsma-Fennema uit Drachten (71)

za 10 februari 2024, 11.14 uur

DRACHTEN - Voor haar belangrijke rol bij wandelvereniging De Trochsetters is de 71-jarige Wietsche Jongsma-Fennema uit Drachten onderscheiden. Ze ontving vrijdagavond een lintje en werd daarmee Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De uitreiking van het lintje vond plaats in het Volièregebouw van Drachtster Vogelvrienden in haar woonplaats Drachten.

Jongsma-Fennema werd 60 jaar geleden lid van de wandelclub en trad in 1991 toe tot het bestuur. In 1993 werd ze penningmeester. Ook op administratief en organisatorisch gebied is ze erg actief. Zo is leidster van een wandelgroep.

De Trochsetters heeft 45 leden, onder wie mensen met een verstandelijke beperking. Op dit moment worden er 12 à 13 tochten gelopen per seizoen. Jongsma-Fennema staat bekend als een bescheiden vrouw met een groot hart voor haar medemens.

Jongsma-Fennema is ook vrijwilligster bij Stichting Kat in Nood, die moeilijk of niet te herplaatsen katten opvangt.

Stichting Kat in Nood is een opvang voor moeilijke tot niet herplaatsbare katten en heeft als werkgebied de drie noordelijke provincies. De Stichting draait op dit moment met dertig vrijwilligers, waarvan mevrouw Jongsma-Fennema er één van is.