Dief op sokken in BroeksterwÃ¢ld

Dief op sokken in Broeksterwâld

vr 9 februari 2024, 17.18 uur

BROEKSTERWALD - In het anders zo rustige Broeksterwâld heeft een inbreker zonder het te weten voor wat verlichting gezorgd. Midden in de nacht verloor hij een schoen.

Het ongewone souvenir werd donderdagochtend ontdekt door oplettende buurtbewoners. De eenzame Mephisto-schoen werd vervolgens met een snufje humor op Facebook gedeeld.

Het bericht, een mix van bezorgdheid en amusement, adviseerde: "Hou de boel op slot! Of speur even rond of je de bijpassende schoen soms achter je huis vindt...." Er werd namelijk maar één schoen gevonden.

Klungel

De man verloor de schoen toen hij een schutting wilde beklimmen. Hij maakte een misstap en een schuttingplank begaf het onder zijn gewicht. De dief in de nacht zette het op een rennen maar kwam er later pas achter dat zijn schoen was achtergebleven.

De politie heeft de schoen meegenomen als bewijsmateriaal. Mogelijk komen er voetafdrukken overeen met andere inbraken of diefstallen.