Auto door vlammenzee verwoest in Drachten

wo 7 februari 2024, 9.03 uur

DRACHTEN - Op de Wildzang in Drachten is dinsdagnacht een auto volledig uitgebrand. Het voertuig stond geparkeerd toen deze rond 4.20 uur door nog onbekend oorzaak in brand vloog. Toen de brandweer ter plaatse kwam stond deze al volledig in lichterlaaie.

Een van de buren kon nog net snel een andere auto, die er naast stond, wegrijden. De brandweer kon voorkomen dat de brand overslag naar de bestelauto die een plek verder stond. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

