Gemeente koopt voormalig pannenkoekenhuis

za 3 februari 2024, 15.25 uur

DRACHTEN - Het voormalige pannenkoekenhuis is voor 280.000 euro aangekocht door de gemeente Smallingerland. Het pand was in het bezit van Terheyl Beheer BV.

De aankoop van het pand aan de het Moleneind ZZ 61 in Drachten is een stap in de richting van de realisatie van de Centrum Visie en de ontwikkeling van de Sander Israëlsplein-omgeving.

De locatie is van belang voor de gemeente, aangezien het ligt tussen het Moleneind en het Sander Israëlsplein. Het biedt bovendien mogelijkheden voor toekomstige woningbouw in het centrumgebied.

Locatieontwikkeling

De aankoop wordt gezien als een voorloper op de verdere ontwikkeling van het gebied. Het pand, dat naast de Action staat, kan worden geïntegreerd in de geplande ontwikkeling van dit gebied. Het is de bedoeling dat de Action verplaatst wordt.

Toekomstvisie

De verdere planvorming voor het Sander Israëlsplein en de omgeving maakt deel uit van het bredere Centrum-programma, waarbij toekomstige grondexploitatie aan de raad zal worden voorgelegd voor besluitvorming.

