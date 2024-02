Brandweer Drachten neemt afscheid van Johan Brouwer

za 3 februari 2024, 12.45 uur

DRACHTEN - Tijdens de jaarlijks korpsavond heeft brandweer Drachten vrijdagavond afscheid genomen van bevelvoerder Johan Brouwer. Brouwer is 30 jaar lang actief geweest als brandweerman, maar kon door medische redenen niet verder. "Ik had nog wel even door willen gaan, maar helaas gaat dat niet", aldus Johan Brouwer.

Clusterhoofd Noord Lars Scheenstra sprak namens brandweer Fryslân Brouwer toe. "Je bent nog geen 60 jaar oud, dat wil zeggen dat je al meer dan de helft van je leven bij de brandweer zit", aldus Scheenstra. Brouwer ontving een oorkonde, bloemen en een ornament met de begin en eind datum van zijn brandweerschap.

"Veel kennis en kunde"

Namens blusgroep 1, de laatste blusgroep waar Brouwer in zat, werden er ook nog een aantal cadeau's gegeven. Michel Verherbrugge nam namens de groep het woord. Hij vertelde over de loopbaan van Brouwer bij de brandweer, van manschap tot bevelvoerder. "Johan heeft in alle groepen wel gezeten. Hij bracht overal veel kennis en kunde met zich mee. We hadden allemaal een veilig gevoel als we met Johan op pad waren", aldus Verherbrugge.

Standvastig

Competitief en standvastig waren twee woorden die vaak vielen in zowel het verhaal van groepsgenoot Verherbrugge als dat van clusterhoofd Scheenstra. "Als manschap is het fijn om een bevelvoerder te hebben die standvastig is", voegde Verherbrugge nog toe.

Wethouder

Namens de gemeente was wethouder Pieter van der Zwan aanwezig. Hij bedankt de alle brandweerlieden van Drachten en Oudega voor hun inzet in de gemeente Smallingerland het afgelopen jaar.

Jubilarissen en diploma's

Ondanks het afscheid van Johan Brouwer waren er nog wel wat dingen te vieren. Een aantal brandweerlieden vierde hun jubileum bij de brandweer. Daarnaast waren er nog een aantal die in het afgelopen jaar diploma's hadden behaald.

Andere locatie

Vanwege de verbouwing was het voor het eerste dat de korpsavond niet in de kazerne aan de Loswal in Drachten werd gehouden. Er was voor deze gelegenheid gekozen voor De Sluisfabriek aan de Tussendiepen in Drachten.

Niet alleen de brandweerlieden kwam naar deze monumentale oude fabriek, maar ook de brandweer wagens. Wat geen overbodige luxe was, want nog geen twee minuten binnen geparkeerd mocht de hoogwerker alweer weg voor een inzet in Kootstertille. Al snel konden zij terugkeren. Voor de borrel begon gingen alle aanwezigen nog op foto met de drie brandweerwagens.

