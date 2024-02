20 boetes uitgedeeld bij boerenblokkade op A7

za 3 februari 2024, 10.28 uur

DRACHTEN - De politie heeft vrijdagavond minstens 20 boetes uitgedeeld tijdens de blokkade van snelweg A7 bij Drachten. Tijdens een boerenprotest blokkeerden tientallen boeren de A7 en belemmerden de doorgang voor alle weggebruikers richting Heerenveen.

Politiewoordvoerder Matthijs van Houten benadrukt dat de focus vooral lag op het waarborgen van een veilige situatie voor alle weggebruikers. "Er zijn meer dan 20 boetes uitgeschreven voor uiteenlopende overtredingen en er zijn kentekens genoteerd voor eventuele nadere verbalisatie."

"Het voorkomen van een snelwegblokkade is ons doel, maar dat lukt niet altijd." Na de blokkade door de boeren met hun trekkers, concentreerde de politie zich eerst op het veiligstellen van de situatie voor alle weggebruikers. "De blokkade mag niet tot ongevallen leiden."

Bij knooppunt Drachten Azeven leidde de politie het verkeer van de A7 af, om verdere filevorming te voorkomen.

Vervolgens zocht de politie de dialoog met de boeren, in overleg met de lokale autoriteiten. "De zware voertuigen vergt een andere aanpak dan als er personen op de snelweg staan." licht Van Houten toe. De strategie was gericht op de-escalatie. "Er heeft een gesprek plaatsgevonden en uiteindelijk is de actie beëindigd."

De meeste boeren vertrokken net na middernacht. Rijkswaterstaat was vervolgens nog uren bezig met het inspecteren van de snelweg in de late uren. Onder meer afval en bierflesjes waren in de berm achtergelaten en moesten worden opgeruimd.