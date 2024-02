Wietteler uit Lelystad wist van niks van kwekerij in Tijnje

vr 2 februari 2024, 14.00 uur

LEEUWARDEN - Voor betrokkenheid bij een wietplantage in een woning aan de Watzemawei in Tijnje, is een 19-jarige inwoner van Lelystad veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie weken.

Briefkaart in vuilniszak

De politie was de kwekerij op het spoor gekomen na de vondst van een aantal vuilniszakken met hennepafval. In een van de zakken zat een briefkaart die geadresseerd was aan de woning aan de Watemawei.

Toen de politie eind maart 2022 bij de woning aanbelde, probeerde de verdachte via de achterdeur te ontkomen. Hij liep recht in de armen van de agenten die zich achter de woning geposteerd hadden.

Woning in Heiloo

De woning stond op naam van de verdachte. Die beweerde dat hij van tevoren niet wist dat er een wietplantage in zou komen. Hij was er in het begin eenmaal geweest, toen stonden er volgens hem nog geen hennepplanten. De officier van justitie wees hem erop dat hij ook een woning in Heiloo op zijn naam had staan. Daar was ook een wietplantage aangetroffen.

"U heeft een hele vlotte babbel"

En de man was in juli 2021 bij Terwispel door de politie aangehouden in een auto die vol lag met hennepapparatuur en hennepafval. Dat voorval kon de Lelystedeling zich niet herinneren. De officier had zijn twijfels: "U heeft een hele vlotte babbel, maar ik geloof u gewoon niet". De stroom voor de kwekerij werd illegaal afgetapt.

De verdachte kreeg de rekening gepresenteerd: hij moet 49.000 euro terugbetalen aan Liander.