Grote drugsvangst in Leeuwarden: man (45) opgepakt

vr 2 februari 2024, 12.57 uur

LEEUWARDEN - De Criminaliteits Interventie Groep (CIG) van de politie in Leeuwarden legde dinsdag beslag op een aanzienlijke hoeveelheid verdovende middelen in pand gelegen aan de Oostergrachtswal in Leeuwarden.

De actie volgde na uitvoerige observaties en meerdere meldingen via Meld Misdaad Anoniem (MMA).

Een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd aangehouden. De man werd vooraf aan de inval meerdere keren gezien met gebruikers van harddrugs.

Bij de aanhouding trof de politie een grote hoeveelheid verdovende middelen bij hem aan. Verder leidde een doorzoeking van de woning tot de vondst van ongeveer 12.000 euro in contanten, naast hoeveelheden cocaïne, heroïne, en een balletjespistool. Alle gevonden items zijn voor verder onderzoek in beslag genomen.

De betrokkenheid van de verdachte bij witwasactiviteiten wordt eveneens onderzocht, waarbij hij de herkomst van het gevonden geld moet verklaren.

De politie Leeuwarden blijft actief in het onderzoeken van deze zaak en moedigt mensen met relevante informatie aan om contact op te nemen. Het onderzoek is in volle gang.