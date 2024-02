Elf nieuwe woningen gepland aan Kommisjewei in Nijega

do 1 februari 2024, 10.35 uur

NIJEGA - In de eerste maand van het jaar heeft het college van B&W van Smallingerland principieel ingestemd met een woningbouwproject in Nijega. Dit project, gelegen aan de Kommisjewei, sectie F, nr 802, heeft als doel het realiseren van elf nieuwe woningen.

De nieuwe huizen zijn primair gericht op starters en senioren.

Projectdetails

Het plan, ingediend als een principeverzoek, focust op de bouw van acht woningen voor starters en drie woningen voor senioren. Deze ontwikkeling kan een mooi kans zijn voor het dorp want volgens de gemeente is de vraag naar betaalbare woningen voor deze doelgroepen hoog in Nijega. De bedoeling is om eigen inwoners, voornamelijk jongeren en ouderen, de kans te bieden in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Bestemmingsplan

Een kanttekening bij dit project is dat het huidige bestemmingsplan, namelijk 'Buitengebied' met de bestemming 'Agrarisch met waarden - Besloten gebied', de bouw van woningen op deze locatie eigenlijk niet toelaat. Het gemeentebestuur staat echter positief tegenover het plan en besloot een uitzondering te verlenen.