Beter waterbeheer met bestrating van toenemend belang

wo 31 januari 2024, 18.00 uur

DRACHTEN - Met de toenemende frequentie van hevige regenval en dreigende overstromingen staan de steden in ons land voor een groeiende uitdaging. Effectief waterbeheer is van cruciaal belang om wateroverlast te kunnen beperken. Hoewel vaak wordt gedacht dat volledige bestrating hiervan de boosdoener is, zijn er ook een aantal essentiële bestratingsmethoden die juist kunnen bijdragen aan het verminderen van overstromingsrisico’s in stedelijke gebieden.

De grote uitdaging van stedelijk waterbeheer

Door de veranderende weersomstandigheden worden stedelijke gebieden geconfronteerd met steeds extremere regenbuien. Hierdoor kunnen traditionele rioleringssystemen overbelast raken en de afvoer van regenwater niet meer aan, met alle gevolgen van dien.

Hoewel bestrating in de tuin of op straat historisch gezien gericht is op de snelle afvoer van regenwater, speelt het óók een belangrijke rol om deze piekbelasting tijdens overstromingen te voorkomen. Er wordt dan ook volop ingezet op oplossingen waarbij bestrating gecombineerd kan worden met een natuurlijke afvoer van regenwater in de bodem.

Opkomst van waterdoorlatende bestrating

De regenval van de afgelopen periodes vraagt dus een andere manier van waterafvoer, waarbij de natuur een grotere rol speelt. Hierin is waterdoorlatende bestrating een veelbelovende ontwikkeling.

Waterdoorlatende bestrating bestaat uit poreus materiaal dat water door de bestrating heen laat sijpelen. Hierdoor wordt de oppervlakteafvoer richting het riool verminderd maar trekt het water weg in de grond. Dit kan de kans op overstromingen tijdens zware regenval aanzienlijk afnemen. Ook is deze infiltratie van water in de bodem gunstig voor het grondwaterpeil.

Meer infiltratievoorzieningen inzetten

Om de piekbelasting tijdens hevige buien te verspreiden, moet er een manier komen om regenwater geleidelijk te laten opnemen door de bodem of door het riool. Dit kan gedaan worden door een goede infiltratievoorziening, waar op veel plaatsen nog onvoldoende gebruik van wordt gemaakt.

Hierbij moet je denken aan regenwaterbuffers en -greppels die fungeren als reservoirs, waardoor overtollig water wordt vastgehouden en geleidelijk in de bodem kan infiltreren. Deze maatregel verlicht het rioleringssysteem en draagt bij aan een doeltreffend waterbeheer. Door hier al over na te denken bij de aanleg van nieuwe bestrating, kunnen vele ondergelopen tuinen en straten voorkomen worden.

Slimme afwateringssystemen in de tuin

Waar je zelf in de tuin ook mee aan de slag kunt is het ontwerpen en aanleggen van een afwateringssysteem. Hierdoor kun je, bijvoorbeeld met een lijngoot, regenwater doelgericht naar een specifieke locatie afvoeren, zoals een infiltratieput of een groen gebied in de buurt waar het in de bodem kan zakken.

Door zo’n afwateringssysteem wordt de hoeveelheid water die direct naar het riool stroomt flink beperkt en naar plekken geleidt waar het de ruimte kan krijgen. Vooral in stedelijke gebieden is deze oplossing een belangrijke bijdrager aan duurzaam waterbeheer.

Integratie met groene infrastructuur

De combinatie van bestrating met groene infrastructuur is van groot belang voor een goede, stedelijke infrastructuur en waterafvoer. Water heeft nu eenmaal meerdere uitwegen nodig om weg te kunnen zakken, anders hoopt het op. Juist combinaties van groene gevels en aanleg van regentuinen zorgen voor een betere integratie van water in stedelijke gebieden. Gelukkig gaat men steeds meer gebruiken dat bestrating juist ingezet moet worden voor een drogere, duurzame toekomst voor de steden. Waar het eerst puur als functioneel en praktisch element werd gezien voor de aanleg van een infrastructuur, spelen oplossingen als waterdoorlatende bestrating, juiste infiltratie- en afwateringssystemen nu een cruciale rol in beter waterbeheer.