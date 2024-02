Inbrekers (26 en 39 jaar) opgepakt na inbraak

di 30 januari 2024, 11.41 uur

DRACHTEN - In de late uren van zondagavond werd Ureterp opgeschrikt door een woninginbraak. De bewoners, die onverwacht de inbrekers betrapten, zagen hoe de twee op de vlucht sloegen. Een snelle respons van de politie resulteerde in een aanhouding, waarbij uiteindelijk de twee vermoedelijke daders in de boeien werden geslagen.

Na de melding omstreeks 23.50 uur, zetten politieagenten direct een zoektocht in gang. Na een korte achtervolging kon de eerste verdachte, een 39-jarige man, aangehouden worden.

Onderzoek

De agenten bleven alert en zetten daarna hun onderzoek voort, zowel in als rond de woning. Hun inspanningen wierpen vruchten af toen in de vroege ochtend, rond 6.00 uur, in Drachten de tweede verdachte, een 26-jarige man, werd gearresteerd.

Beide verdachten, inwoners van Smallingerland, zitten momenteel vast en worden verhoord.