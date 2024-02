Friestalige podcast duikt in UFO-mysterie van Gorredijk

di 30 januari 2024, 10.51 uur

GORREDIJK - Het dorp Gorredijk werd in februari 1974 opgeschrikt door een UFO-mysterie. Nu, 50 jaar later, blaast de Friestalige podcast 'UFO Bern' nieuw leven in deze intrigerende gebeurtenis.

De podcast is gemaakt door Johan Hockelmann uit Drachten met subsidie van de provincie Fryslân. De audio-documentaire richt zich op de belevingen van de destijds 14-jarige Willem Vlietstra en zijn 9 dagboeken, die een uniek perspectief bieden op de gebeurtenissen van toen.

1974

De meldingen van vreemde lichtverschijnselen en objecten in de lucht boven Gorredijk zorgden destijds voor veel commotie. De waarnemingen varieerden van bollen tot driehoeken en paddenstoelachtige vormen, wat leidde tot speculaties over buitenaards bezoek en zelfs geheime militaire experimenten.

Het leidde tot een media-hype en zette Gorredijk op de kaart. Het was zelfs korte tijd druk in Gorredijk tijdens de avonduren totdat het lichtverschijnsel in maart van dat jaar verdween.

Terugblik in 2024

De podcast 'UFO Bern' neemt luisteraars mee terug in de tijd door de ogen van Willem Vlietstra uit Lippenhuizen. In samenwerking met Johan Hockelmann worden de gebeurtenissen uit zijn dagboeken gereconstrueerd. Dit biedt een leuke kijk op hoe de UFO-golf het dorp en zijn inwoners beïnvloedde, zowel tijdens als na de gebeurtenissen.

Maker

De 29-jarige Johan Hockelmann werd gegrepen door een krantenkop over de UFO-golf van Gorredijk en besloot verder te graven. Dit resulteerde in een 5-delige serie die de vele theorieën en speculaties rond de UFO-golf verkent. De podcast is gemaakt in samenwerking met Het Podcastlokaal uit Leeuwarden en het is de bedoeling om met de podcast de Friese taal te bevorderen.

'UFO Bern' is beschikbaar op platforms zoals Spotify, Podimo en Apple Podcast: