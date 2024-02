Burgumer keeper Jisse Haanstra op tv na wereldgoal

ma 29 januari 2024, 18.59 uur

BURGUM - Keeper Jisse Haanstra van FC Burgum is maandagavond te zien in het tv-programma Veronica Offside. De aanleiding hiervoor was een wereldgoal die Haanstra zaterdag maakte op sportpark Het Koningsland in zijn woonplaats.

In de wedstrijd tegen VV Drogeham 3 stond de ploeg van Haanstra met 1-2 achter en er was nog één laatste kans in de laatste minuut. Haanstra besloot als keeper zich te mengen tussen de spelers in het strafschopgebied toen er een hoekschop genomen werd.

Met een prachtige omhaal zorgde hij uiteindelijk voor de gelijkmaker.

Veronica Offside is maandagavond om 20.30 uur te zien op Veronica. Haanstra zal kort geinterviewd worden over zijn opmerkelijke goal.