Ureterper (26) pint met pas van iemand anders: 80 uur werkstraf

ma 29 januari 2024, 14.35 uur

LEEUWARDEN - Voor het misbruiken van de pinpas van de kennis van een vriend is een inwoner van Ureterp (26) door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf. De vriend, een 28-jarige Drachtster, werd vrijgesproken.

Bewindvoering

De Drachtster had de Ureterper wijsgemaakt dat hij geld van zijn vader overgemaakt zou krijgen. Omdat hij onder bewindvoering stond, wilde de Ureterper niet dat het geld van zijn vader op zijn eigen rekening gestort zou worden. De Drachtster bracht de Ureterper in contact met een vriendin, het latere slachtoffer. Het verhaal werd uitgelegd en de vriendin wilde wel helpen.

Nep-account

Zij stelde haar bankrekening beschikbaar en haar pas en pincode. Pas later kwam ze erachter dat er geen geld op haar rekening was gestort, maar haar eigen geld was er wel vanaf gehaald. De Drachtster op zijn beurt ontdekte dat app-berichten van de vader van de Ureterper afkomstig bleken te zijn van een nep-account. De twee mannen zaten maandag afzonderlijk bij de rechter.

Pas gegeven uit angst

Tijdens de behandeling van zijn zaak zei de Drachtster dat hij achteraf besefte dat hij de pas van zijn vriendin nooit aan de Ureterper had moeten geven. Hij had het toch gedaan "uit een beetje angst" en omdat de Ureterper hem toch wist over te halen. De Ureterper was minder spraakzaam.

Verbod op deelname aan kansspelen

Op de vraag van de rechter wat hij met het geld had gedaan, beriep de Ureterper zich op zijn zwijgrecht. Hij heeft behoorlijk wat schulden, las de rechter in het reclasseringsrapport. Hij zou zich onder meer hebben beziggehouden met online gokken.

De rechter volgde het advies van de reclassering om aan de Ureterper een verbod op het deelnemen aan kansspelen op te leggen.

Gepinde geld terugbetalen

Verder moet hij meewerken aan controles op het gebruik van alcohol en drugs en krijgt hij hulp bij het aflossen van zijn schulden. De Ureterper werd veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur waarvan 30 uur voorwaardelijk. Het gepinde geld, ruim 3600 euro, moet hij terugbetalen aan het slachtoffer.

De Drachtster werd vrijgesproken. De rechter vond wel dat hij misschien wat meer vragen aan de Ureterper mogen stellen, maar zijn rol was niet zo groot dat hem een strafbaar verwijt kon worden gemaakt.