Fietsster aangereden door achteruitrijdende auto

ma 29 januari 2024, 10.01 uur

DRACHTEN - Op de parkeerplaats voor de Albert Heijn aan het Kiryat-Onoplein in Drachten is maandagmorgen een fietsster aangereden. De vrouw fietste over de parkeerplaats bij de supermarkt toen ze over het hoofd werd gezien door een automobiliste. Deze reed op dat moment achteruit een parkeervak uit.

De vrouw droeg wel een fietshelm, maar uit voorzorg kwam er toch een ambulance ter plaatse om haar te controleren. De fietsster is uiteindelijk meegegaan in de ambulance naar het ziekenhuis. De auto liep weinig tot geen schade op bij deze botsing.