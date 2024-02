Nachtelijke struiners teisteren de regio

zo 28 januari 2024, 13.10 uur

URETERP - De afgelopen nachten is het op verschillende plekken raak. Ongenode gasten struinen tuinen af en voelen aan deuren en ramen. Veelal zonder resultaat, maar helaas wordt er op sommige plekken wel buit gemaakt.

Ureterp

In de nacht van zaterdag op zondag liep een verdachte man rond in een achtertuin aan de Rieger in Ureterp. Hij voelde even aan de deur van de schuur, toen deze op slot bleek vertrok hij weer. Verderop in de straat werden twee merkjassen van een waslijn gestolen. Mogelijk is de persoon hier in beeld te zien daar ook bij betrokken.

Rottevalle

Ook in Rottevalle hebben meerdere woningen ongevraagd bezoek gehad. Op de Bildwei is bij in ieder geval drie woningen iemand langs geweest. Bij twee woningen zonder succes, maar bij de derde was het wel raak. Daar werd een laptop buitgemaakt. De nacht daarvoor was het op de Compagnonswei ook al raak toen er uit een auto geld en een zonnebril werd weggenomen.

Boelenslaan

Eerder in de week, van woensdag op donderdag, was het raak in Boelenslaan. Op de Spekloane en de Wyk in Boelenslaan werd aan auto's en woningen gevoeld. Ook dit werd vastgelegd door een beveiligingscamera.