Twee lintjes voor vrijwilligers van De Schakel

vr 26 januari 2024, 21.40 uur

DRACHTEN - De jaarlijkse vrijwilligers bijeenkomst van Protestantse gemeente De Schakel in Drachten liep voor twee mensen iets anders dan verwacht. De vrijwilligers hadden zich verzameld voor deze avond een zaal. Niemand van het had door dat achter de schuifwand vrienden en bekenden van Lena Minnema-Blaauw en Ebbel(Eppie) Pepernoot stilletjes plaats hadden genomen. Het tweetal werd met een smoes de zaal uit gelokt, waarna de tussendoor open kon. Toen ze weer binnenkwamen was het een feest der herkenning en begon er iets te dagen.

Lena Minnema-Blaauw en Ebbel Pepernoot zijn beide al jarenlang vrijwilliger bij De Schakel. "Een echte spin in het web" volgens de voorzitter. Deze voorzitter is Eppie Pepernoot, die volgens de andere vrijwilligers eigenlijk altijd en overal bij aanwezig is. Zij werden door locoburgemeester Pieter van der Zwan beide benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vervolgens kregen zij hun lintje opgespeld.

Dhr. Ebbel G. Pepernoot

Dhr. Pepernoot is sinds 1980 lid van Vogelwacht "It Súd en Omkriten" Drachten – Beetsterzwaag. Dhr. Pepernoot staat binnen de vereniging bekend als een enthousiast lid, hij is erg betrokken bij de natuur en weidevogels in het bijzonder. Pepernoot hield zich afgelopen jaren intensief bezig met nazorgwerkzaamheden in zowel gemeente Smallingerland als Opsterland.

In 2017 nam dhr. Pepernoot de rol van voorzitter over en nam hij de laatste 10 jaar zitting in de Kascommissie van de vereniging. Pepernoot heeft al vele uren vrijwilligers werk gestoken in de vereniging. Bij elke ledenvergadering, filmavond en excursie was hij aanwezig. Van onkostenvergoeding is in al die jaren geen sprake geweest.

Ook is Pepernoot vanaf 2008 voorzitter van Werkgroep de Schakel voor de Protestantse Gemeente de Schakel in Drachten. Van het coördineren van verschillende activiteiten tot het realiseren van een heuse boekenschuur. En van het aankopen van een aanhangwagen tot het regelen van een rolstoel en een brancard voor de BHV.

Mevrouw Leentje (Lena) Minnema-Blaauw

Mevr. Minnema-Blaauw is in het jaar 2000 begonnen als vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Schakel in Drachten. Evenals Dhr. Pepernoot bij de werkgroep De Schakel. Mevr. Minnema-Blaauw was met name op administratief gebied erg actief binnen de werkgroep. In de afgelopen 23 jaar was zij hier gemiddeld 6 tot 10 uren per week mee bezig. In december 2023 stopte mevrouw Minnema-Blaauw als vrijwilliger.

Naast het vrijwilligerswerk bij de Schakel was mevrouw Minnema-Blaauw al 18 jaar als vrijwilliger verbonden aan Hospice Smelnehaven, voor ongeveer 4 uren per week. Deze Hospice biedt een huiselijke en gastvrije omgeving voor patiënten om hun laatste levensfase door te brengen. Mevrouw Minnema-Blaauw staat hier vooral bekend als een liefdevolle, bescheiden en integere vrouw.

FOTONIEUWS