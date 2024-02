Stoelenactie brengt 5000 euro op voor Parkinsononderzoek

do 25 januari 2024, 15.03 uur

DOKKUM - Bij Dockinga College havo/vwo vond eind december 2023 een bijzondere stoelenverkoop plaats. De stoelen, die jarenlang dienstdeden en door generaties leerlingen werden gebruikt, waaronder Elizabeth Bakker (43) uit Dokkum, die op jonge leeftijd de diagnose Parkinson kreeg, zijn verkocht voor het goede doel. Deze verkoopactie resulteerde in een opbrengst van 5000 euro, bestemd voor onderzoek naar Parkinson.

De actie werd geïnitieerd door Hilbrand Visser, directeur van Dockinga College, die besloot de oude bruingekleurde stoelen te vervangen. Visser, die zelf als kind ook op deze stoelen zat, herkende ze meteen toen hij als directeur begon. De beslissing om de stoelen te vervangen was ingegeven door de wens voor een lichtere uitstraling in de school.

In plaats van ze weg te doen naar een kringloopwinkel of ijzerhandelaar, koos Visser ervoor om de stoelen voor 10 euro per stuk te verkopen ten bate van Parkinsononderzoek, een keuze ingegeven door de familie Bakker, waarvan twee leden, leerlingen van de school, getroffen zijn door deze ziekte.

Elizabeth Bakker, oud-leerling van de school, kreeg op 27-jarige leeftijd te horen dat ze Parkinson heeft. Haar twee dochters, 12 en 15 jaar oud, zijn momenteel leerlingen van het Dockinga College, waardoor de familie nauw betrokken blijft bij de school.

De verkoop en donaties rond de kerstperiode brachten in totaal meer dan 5000 euro op. Deze opbrengst werd feestelijk overhandigd in het Punt voor Parkinson te Groningen, waar 16 jaar geleden bij Bakker de diagnose Parkinson werd gesteld.

Bij deze overhandiging waren Elizabeth Bakker, haar man, dochter Jilke en directeur Hilbrand Visser aanwezig. Prof. dr. Teun van Laar van het Punt voor Parkinson, een in 2016 opgericht centrum gespecialiseerd in Parkinson, nam het bedrag in ontvangst.

Het Punt voor Parkinson, opgericht door neuroloog prof. dr. Teus van Laar, is een gespecialiseerd centrum voor Parkinsononderzoek. Van Laar uitte zijn dankbaarheid voor de donatie uit Dokkum en omstreken, die bijdraagt aan onderzoek naar vroege signalering van Parkinson, erfelijke risicofactoren en nieuwe testmethoden zoals bloedtesten.