Hoogste punt nieuwbouw Samen Kansrijk gevierd

do 25 januari 2024, 14.56 uur

DRACHTEN - Leerlingen van It Heechhôf, Sjalom, Kleurryk, De Saffier en Kentalis de Skelp vierden donderdag op de bouwplaats aan de Noorderhogeweg dat de nieuwbouw van hun school het hoogste punt heeft bereikt. Om dat feestelijke moment te markeren, rolden ze een grote vlag uit.

De leerlingen lieten zich, samen met de wethouder van Sport & Onderwijs van de gemeente Smallingerland en een aantal onderwijsbestuurders gelijk ook bijpraten over het bouwproces tot nu toe.

Projectleider Date Jan de Haan van BAM Bouw en Techniek Integrale Projecten Noord vertelde het gezelschap over de voortgang: "Los van een aantal natte perioden hebben we

een mooi eerste half jaar achter de rug. Met een geweldig team aan bouwplaatsmedewerkers van BAM en onderaannemers uit de regio is het fundament van het gebouw gelegd en uitgebouwd naar het hoogste punt. Ik vind het ontzettend leuk om deze mijlpaal te vieren met leerlingen van de nieuwe school. Vanaf hier wordt het alleen maar mooier!"

Warme chocolademelk

Op de bouwplaats was er voor alle gasten warme chocolademelk en oranjekoek. Ook voor de leerlingen die op de scholen het feestelijke moment volgden via een liveverbinding, was er uiteraard wat lekkers.

De projectleider van BAM vertelde dat de bouw volgens planning verloopt. Dat betekent dat de school naar verwachting in mei volledig wind- en waterdicht is. Vanaf dat moment kan er volop gewerkt worden aan de afbouw. Leerlingen krijgen vanaf het voorjaar van 2025 onderwijs in hun nieuwe onderkomen.

Achtergrondinformatie

Samen Kansrijk is een bestuurlijke samenwerking van RENN4 (De Saffier), SO Fryslân (Kleurryk) en Adenium (It Heechhôf, Sjalom). De Skelp trekt ook in het nieuwe gebouw, maar blijft onder het bestuur van Kentalis. De scholen werken met elkaar toe naar één gespecialiseerde onderwijsvoorziening en een ononderbroken leerlijn voor leerlingen tussen de 4 en 14 jaar in het speciaal (basis)onderwijs Drachten.