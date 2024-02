Gemeente zet vol in op vette EG-subsidie haven Drachten

wo 24 januari 2024, 21.50 uur

DRACHTEN - Smallingerland gaat vol voor het binnenhalen van een Europese subsidie van 23,5 miljoen voor het opknappen van de binnenhaven in Drachten. Voorwaarde is dat de gemeente eenzelfde bedrag op tafel legt.

De mogelijkheid kwam vorig jaar november voorbij. In zeven haasten is een voorstel in elkaar getimmerd, dat de Drachtster binnenhaven moet laten opstuwen in de vaart der volkeren. "We moeten een duidelijk signaal naar Europa afgeven en laten zien dat we als gemeente de schouders er onder zetten", vond Klaas van Veelen van de ChristenUnie.

De gemeenteraad besloot dinsdagavond tijdens Het Debat de aanvraag voor de subsidie, die uiterlijk maandag 30 januari 2024 binnen moet zijn, in te dienen. Eind dit jaar kan de subsidie naar verwachting worden binnengehaald. Vraagtekens plaatsten de raadsleden bij de open einden in het voorstel. Een daarvan is de aankoop van kaden.

De fracties van ELP en Sociaal Links Smallingerland zien dat als een financieel risico voor de gemeente. Ook is de financiële dekking voor de plannen uit erfpacht-inkomsten van 945.000 euro volgens hen allerminst zeker. Een amendement om met dat onderdeel te wachten tot er meer zekerheid is, haalde het niet in de raad, ook al omdat een groot aantal ondernemers heeft toegezegd mee te doen.

Smallingerland is in het verleden weinig professioneel met zijn binnenhaven omgegaan, vertelde wethouder Maria le Roy. De haven is weliswaar de banenmotor voor de gemeente, maar kreeg jarenlang onvoldoende aandacht.

De gemeente rekende bijvoorbeeld een schijntje voor het havengeld. Sinds het havengeld op een reëel tarief is gebracht, haalt de gemeente honderdduizend euro per jaar meer binnen.

Een amendement van onder andere CDA om de renovatie van de haven als een van de grote projecten in Smallingerland aan te merken, kreeg de volle steun van de gemeenteraad. Met die kwalificatie krijgt de raad de mogelijkheid om de vinger aan de pols te houden. Burgemeester en wethouders houden de raadsleden tijdens de voortgang van de werkzaamheden voortdurend op de hoogte.