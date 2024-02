Drankrijder uit Drachten had ‘een volledig krat bier’ op

wo 24 januari 2024, 16.05 uur

LEEUWARDEN - Het was wel duidelijk dat een 51-jarige Drachtster die woensdag terechtstond voor rijden onder invloed absoluut niet wilde dat de politierechter hem een werkstraf zou opleggen. Een werkstraf beschouwde hij als "een vernedering", zei de Drachtster.

"Dat is een volledig krat bier"

"Asjeblieft, geen taakstraf", smeekte de Drachtster, voor de officier van justitie met een eis op de proppen kwam. De officier antwoordde dat hij er niet omheen kon een werkstraf te eisen, gezien het abnormaal hoge alcoholpromillage waarmee de verdachte eind augustus vorig jaar in de auto was gestapt.

De alcoholtest gaf als uitslag 1335 ug/l, ruim zes keer hoger dan de toegestane 220 ug/l. "Dat is een volledig krat bier", aldus de officier.

"Het was de startmotor"

De Drachtster zat in de auto van zijn moeder toen de politie hem zag rijden. De auto, een Fiat Panda, hield er mee op en dat kon volgens de verdachte wel kloppen. Zijn moeder had aangegeven dat er iets met de Panda aan de hand was. Daarom had hij even een proefritje gemaakt. "Het was de startmotor", wist de verdachte. Een dag eerder was hij tot ongeveer 4 uur, half 5 's nachts met vrienden op stap geweest.

Alleen maar door de wijk gereden

Op de dag dat hij werd aangehouden had hij naar eigen zeggen nog "een paar glazen wijn" gedronken. Op de vraag van de rechter waarom hij dan toch achter het stuur was gestapt, antwoordde de man dat hij "alleen maar door de wijk" was gaan rijden. Hij bedoelde dat hij niet de snelweg op was gegaan. Het had evenzogoed fout kunnen aflopen, hield de officier hem voor.

Onderzoek naar rijgeschiktheid

"Als in die wijk een kind voor de auto was gelopen, dan moet u uw hele leven daarmee dealen". Het Openbaar Ministerie (OM) nam het rijbewijs van de Drachtster voor 18 maanden in.

Hij kreeg bovendien te maken met het CBR. Die instantie gaat onderzoek doen naar de rijgeschiktheid. Voor zijn privéproblemen heeft de man inmiddels hulp gezocht. Dat leverde hem een complimentje op van de officier van justitie.

"Geldboete is gepasseerd station"

Maar de officier was niet gevoelig voor de argumenten die de verdachte aanvoerde om geen taakstraf te doen. Een geldstraf kon hij prima mee leven, zei hij. "Een geldboete is echt een gepasseerd station", reageerde de officier. De officier eiste een werkstraf van 120 uur waarvan 40 uur voorwaardelijk plus een rijontzegging van 20 maanden waarvan vier maanden voorwaardelijk.

Ook voor de rechter was een financiële sanctie niet aan de orde. "Dat kan ik niet uitleggen aan de samenleving". De rechter vonniste conform de eis.