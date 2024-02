Zorgen over beschermd wonen in Smallingerland

wo 24 januari 2024, 16.00 uur

DRACHTEN - Volop zorgen hebben raadsleden in Smallingerland over de nieuwe aanpak van opvang van psychiatrische patiënten en drugsgebruikers. Ze twijfelen of de aanpak van de gezamenlijke gemeenten in Friesland op het gebied van ‘beschermd wonen’ goed zal verlopen.

Doel is om de overgang van groepsopvang naar een vertrouwde thuisomgeving soepel te laten verlopen. Op termijn moeten mensen weer in de samenleving kunnen functioneren.

Overlast voor de buurt wordt niet uitgesloten, aldus de raadsleden tijdens de vergadering van Het Debat dinsdagavond. "Het is een prachtig streven, maar ik ben bang dat het niet gaat zoals in de rapporten wordt omschreven", somberde André van Leeuwen van de Socialistische Partij.

"Je krijgt ze echt niet zo maar in het gewone burgerleven. We krijgen ze nu nog meer in de wijken. Als we echt stappen willen maken, dan moeten we op een andere manier naar de samenleving kijken."

Wilhelm Cnossen van de ChristenUnie pleitte voor een soepele overgang. Met woningcoöperaties moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de benodigde woonruimte, adviseerde hij. "Daar moeten we scherp op blijven."

Ook vindt hij dat omwonenden, die overlast kunnen ondervinden, bij de plannen moeten worden betrokken. Hij wees op de zogeheten tijdelijke pauzeplekken voor drugsgebruikers en psychiatrische patiënten, die bij de GGD kunnen worden ingekocht. Los daarvan zegt Cnossen dat het beter is om in te zetten op het voorkomen van psychische klachten en drugsgebruik.

Wethouder Pieter van der Mark was hoopvol gestemd. "Samen met de cliënten bekijken we wat nodig is. We zijn er zeker scherp op dat de rust in een buurt bewaard blijft." Hij verwacht "mooie oplossingen" in samenwerking met de wooncoöperaties.