Puntjes op de 'i' tijdens inloopavond Centrumplan Buitenpost

wo 24 januari 2024, 15.08 uur

BUITENPOST - Op dinsdag 23 januari was er in de raadszaal van het gemeentehuis in Buitenpost een inloopbijeenkomst voor belangstellenden. Het definitieve uitvoeringsontwerp voor het centrumplan van Buitenpost werd gepresenteerd.

Het plan werd gepresenteerd door de werkgroep centrumplan Buitenpost die de afgelopen maanden hard heeft gewerkt om samen met de gemeente tot een gezamenlijk ontwerp te komen. Naast tekeningen kon men ook het materiaalgebruik bekijken en een bijbehorend beplantingsplan. Het plan werd door de aanwezigen enthousiast ontvangen.

De werkzaamheden rond de vervanging van de gas-en waterleidingen zijn inmiddels bijna afgerond en de werkgroep centrumplan Buitenpost kan zich nu opmaken voor de uitvoering van het plan. Een levendig en aantrekkelijk centrum dat zowel bewoners als bezoekers inspireert om te (ver)blijven.

Voorzitter van de werkgroep Tjeerd Douma kijkt ernaar uit: "We hebben lang gewacht, er waren veel losse eindjes en we kunnen het maar 1x goed doen. We kunnen dan ook niet wachten om het eindresultaat van al deze inspanningen te bewonderen."

Nu het definitieve ontwerp is goedgekeurd kan de aanbestedingsprocedure van de werkzaamheden beginnen. De verwachting is dat in de loop van het 2e kwartaal gestart zal worden met de uitvoering. Het werk wordt in fasen en in afstemming tussen de aannemer en de werkgroep uitgevoerd. Deze fasering wordt nog nader met de omgeving gecommuniceerd.