Bezorger van diepvriesproducten pleegt inbraak onder werktijd

wo 24 januari 2024, 13.50 uur

LEEUWARDEN - Een 27-jarige bezorger van diepvriesproducten werd woensdag voor een woninginbraak in Siegerswoude veroordeeld tot vijf maanden cel. De diepvriesbezorger uit Amsterdam had de inbraak onder werktijd gepleegd.

Handschoenen en mondkapje

De Amsterdammer had geld gestolen uit de woning van een toen 91-jarige vrouw aan de Van Akenwei in Siegerswoude. Een overbuurvrouw had de witte VW-bestelbus met koelinstallatie van de diepvriesbezorger op de oprit van de woning zien staan.

Nadat de bestuurder een slag om de woning had gedaan, zette hij de bus verder op de oprit. Even later stapte hij uit de auto met zwarte handschoenen aan en een mondkapje op.

1 en 2 euro munten

De getuige zag niet veel later iemand op de bovenverdieping van de woning rondscharrelen. Het kenteken van de VW-bus werd doorgegeven en via het ANPR-systeem (automatische kentekenherkenning) spoorde de politie de bus op.

De bestuurder voldeed aan het signalement dat de getuige had opgegeven. In de bestelbus lagen veel 1 en 2 euro munten en een paar briefjes van vijf euro. Geld dat uit de woning in Siegerswoude afkomstig zou kunnen zijn.

Schoenspoor

Op een kladblokje bij het raam waar de inbreker de woning was ingeklommen zat een schoenspoor. Dat spoor matchte met de schoenen die de verdachte aan had. De Amsterdammer verklaarde destijds dat hij diepvriesproducten bij een andere woning aan de Van Akenwei moest bezorgen.

Rittenstaat

Hij ontkende niet dat hij met de auto op de oprit van de woning van de bejaarde vrouw had gestaan. Hij zou de weg kwijt zijn geweest en op zoek zijn geweest naar het juiste adres. Een verklaring die de officier van justitie afdeed als "niet logisch". Uit de rittenstaat bleek dat de Amsterdammer ongeveer op het tijdstip van de inbraak in Siegerswoude moest zijn.

"Gevoel van veiligheid een deuk opgelopen"

Bovendien had hij verklaard dat hij het mondkapje op had voor als hij bezorgingen af moest leveren. Een getuige had verklaard dat de man zonder mondkapje aan de deur was geweest. De officier was er heilig van overtuigd dat de Amsterdammer de inbraak had gepleegd. Het ergste vond de officier het nog voor de bejaarde bewoonster. "Haar gevoel van veiligheid heeft een diepe deuk opgelopen".

"Heel bijzonder"

De Amsterdammer is eerder veroordeeld. Voor een poging tot inbraak kreeg hij toen vijf maanden cel. Advocate Wendy Vos betoogde dat haar cliënt, die niet op de zitting was verschenen, bij een celstraf langer dan een maand zijn baan en zijn woonplek kwijt zou raken.

Ook zou hij zijn opleiding tot vrachtwagenchauffeur niet kunnen voltooien. Daar had de rechter geen boodschap aan. Zij veroordeelde de Amsterdammer tot vijf maanden cel. De rechter noemde het "heel bijzonder" dat de man de inbraak onder werktijd had gepleegd. De officier had zes maanden cel geëist.