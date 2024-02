Extra recreatie-ark aan Hegewarren bij Oudega

wo 24 januari 2024, 11.32 uur

OUDEGA - Een extra woonboot voor recreatieve doeleinden aan de Hegewarren in Oudega (S) is wat de meerderheid van de gemeente van Smallingerland betreft geen probleem. Tijdens de vergadering van Het Debat dinsdagavond stemde alleen de fractie van Smallingerlands Belang tegen.

De komst van de nieuwe ark vergt namelijk ook de aanleg van een nieuwe steiger, die dicht bij de doorgaande vaarweg komt. De effecten daarvan zijn niet onderzocht en dat had wel gemoeten, aldus Dennis Bekius van Smallingerlands Belang.

In het verleden hebben wel meer mensen aangeklopt met de vraag om op de locatie aan Hegewarren een aanlegplek voor een ark te realiseren. Dat wimpelde het college van burgemeester en wethouders toen af.

Verschillende raadsfracties vroegen zich af of met het instemmen van dit nieuwe verzoek niet sprake is van een precedentwerking. Volgens wethouder Robin Hartogh Heys is dat niet het geval. Het ruimtelijke-ordeningbeleid is momenteel veel ruimhartiger als het om woningen en arken gaat, zo betoogde hij. Deze locatie past bovendien precies in het rijtje recreatieve arken, dat al op die locatie ligt.