Wat voor burgemeester krijgt Smallingerland? Denk mee

wo 24 januari 2024, 10.52 uur

DRACHTEN - Onlangs heeft burgemeester Jan Rijpstra aangekondigd dat hij eind 2024 stopt als burgemeester van Smallingerland. Dit betekent dat de gemeente op zoek moet naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad wil de inwoners van Smallingerland graag betrekken bij de zoektocht en hoort via een vragenlijst graag uw mening over wat voor persoon de nieuwe burgemeester moet zijn.

De gemeenteraad vindt het belangrijk dat een nieuwe burgemeester past bij de gemeente en de mensen die er wonen. Wat moet hij of zij kunnen en welke eigenschappen zijn belangrijk? Moet de gemeenteraad op zoek naar een enthousiaste vernieuwer of juist een stabiele factor?

Wordt er gezocht naar een bestuurder in hart en nieren, of moet de nieuwe burgemeester meer het karakter van een burgervader of -moeder hebben? Deze vragen en meer zullen aan bod komen in de vragenlijst. De uitkomsten zullen door de gemeenteraad worden gebruikt bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester.

Online

Via www.mijnburgemeestersmallingerland.nl worden alle inwoners van de gemeente Smallingerland uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen over hun ideale burgemeester.

Papier

​Vult u liever een papieren vragenlijst in? Dat kan ook. Er verschijnt een papieren versie van de vragenlijst in het weekblad Actief. Ook kunt u een papieren versie ophalen in het gemeentehuis.

De vragenlijsten kunnen uiterlijk 4 februari worden ingeleverd bij de balie of in de brievenbus van het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten). U kunt de vragenlijst ook in een envelop (zonder postzegel) sturen aan Gemeenteraad Smallingerland, Antwoordnummer 73, 9200 VB Drachten.