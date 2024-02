Infocaroussel Smallingerland voor meer openheid

wo 24 januari 2024, 10.34 uur

DRACHTEN - Inwoners van Smallingerland kunnen straks bijna wekelijks op het gemeentehuis terecht om te praten of in te spreken over allerlei onderwerpen. Buiten de reguliere raads- en commissievergaderingen om wordt elke maand op dinsdag een zogeheten informatiecaroussel gestart. Het initiatief komt in de plaats van de maandelijkse informatiebijeenkomsten van raadsleden alleen.

Smallingerland organiseert straks elke maand - op een dinsdagavond - drie vergaderingen van elk drie kwartier. Daarin worden burgers, raadsleden, ambtenaren, burgemeester en wethouders over onderwerpen geïnformeerd en kunnen ze er ook over praten.

Als een onderwerp meer tijd vergt, wordt de duur van de bijeenkomst verlengd, maar maximaal anderhalf uur, zo viel dinsdagavond tijdens de vergadering van de Ronde Tafel te beluisteren.

De bijeenkomsten worden openbaar, maar tijdens de proefperiode nog niet live op internet uitgezonden. Insteek van de bijeenkomsten is dat raadsleden en ambtenaren vrijuit over een onderwerp kunnen spreken. Ook als er publiek bij is, moet dat kunnen. Doel is om de burgers en belanghebbenden te informeren, zodat ze invloed kunnen uitoefenen op de gemeentelijke besluitvorming.

FNP-raadslid Theun Wiersma zei voorstander te zijn van het rechtstreeks uitzenden van de vergaderingen, zodat mensen die niet naar het gemeentehuis kunnen de bijeenkomsten ook kunnen bekijken. Enige terughoudendheid voor het live streamen bestaat bij burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris.

De reden daarvoor ligt in het feit dat betrokkenen het gevoel hebben dat mensen tijdens een live-stream niet vrijuit kunnen praten, vertelde Corrie Ponne. Als voorzitter maakte zij samen met andere raadsleden uit de 8 maart-commissie het plan voor de informatiecaroussel.

Een nadeel van rechtstreeks uitzending of het later bekijken van de vergadering is dat filmbeelden kunnen worden geknipt en uit hun verband gerukt in filmpjes op bijvoorbeeld TikTok verschijnen, verwachtte Ruben Boonstra van Smallingerlands Belang. Het belang van de rechtstreekse uitzendingen van raads- en commissievergaderingen moet niet worden overschat, zo kregen de raadsleden mee. "Het zijn geen grote aantallen die kijken."

Raadsleden moeten bij de bijeenkomsten aanwezig zijn, vindt Corrie Ponne. Dat is een van de redenen waarom de bijeenkomsten eerst niet op internet worden uitgezonden. "Het mag niet zo zijn dat iemand de bijeenkomst overslaat en de volgende dag tijdens het uitlaten van de hond de vergadering op zijn oordopjes afluistert", waarschuwde Ponne alvast.