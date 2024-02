CSG Liudger Raai viert 12,5-jarig bestaan Technasium

ma 22 januari 2024, 16.35 uur

DRACHTEN - Afgelopen vrijdag was het feest op CSG Liudger Raai in Drachten; de school voor havo, atheneum en gymnasium vierde namelijk dat het Technasium 12,5 jaar bestaat. Met het technasiumonderwijs worden havo- en vwo-leerlingen opgeleid tot nieuwsgierige, onderzoekende en succesvolle studenten van bètatechnische studies, waar vanuit het bedrijfsleven veel behoefte aan is.

Programma

De middag startte met een plenair gedeelte, in het Technasiumlokaal van CSG Liudger Raai. Daarbij waren (oud-)technatoren en (oud-)schoolleiders, Pieter van der Zwan – wethouder onderwijs Gemeente Smallingerland, leden van Netwerk Technasium en Sterk Techniekonderwijs en bedrijven uit het netwerk van het Technasium aanwezig om dit jubileum samen te vieren. Ook waren er Technasiumleerlingen aanwezig om hen over het Technasium te vertellen. "Het leukste aan het Technasium vind ik dat je hierdoor ook praktisch bezig mag zijn", aldus één van de leerlingen. "Ook de onderzoeksvaardigheden die je hier aanleert komen later goed van pas", vult een andere leerling aan.

Na het plenaire gedeelte vond in het atrium van de school een interactieve markt plaats. Voor Technasiumleerlingen en hun ouders/verzorgers was er van alles te beleven, zoals een dronebattle en een escaperoom.

Over het Technasium

Op het Technasium werken havo- en vwo-leerlingen in groepen aan opdrachten van bedrijven. Ze leren hierbij samenwerken, creatieve oplossingen te bedenken voor problemen en om deze ook uit te werken in een prototype, maquette of eindproduct. Met opdrachten uit de praktijk en aan de hand van vraagstukken die in de samenleving spelen, worden de leerlingen uitgedaagd om tot oplossingen te komen. De opdrachten hebben vaak een link met techniek, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en/of biologie.

Om leerlingen kennis te laten maken met het technasium, biedt CSG Liudger Raai in de eerste klas het vak Onderzoeken & Ontwerpen (O&O) aan. Aan het einde van de eerste klas kunnen leerlingen ervoor kiezen om hiermee door te gaan en er eventueel examen in te doen.

Predicaat

CSG Liudger werkt met vijf andere technasiumscholen in Fryslân samen in een regionaal netwerk, waarbinnen kennis en ervaringen worden gedeeld. Een school mag zich pas een technasiumschool noemen met een speciaal toegekend predicaat. Elk jaar wordt getoetst of de school het predicaat mag houden. Vol trots heeft CSG Liudger Raai het predicaat nu 12,5 jaar in bezit. "Wat ontzettend mooi dat we het Technasium nu al 12,5 jaar aan kunnen bieden, zodat onze toekomstmakers zich verder kunnen ontwikkelen. Op naar de 25 jaar!" – aldus Gert Schooten, directeur CSG Liudger Raai.