Twee BMW's gestript in Drachten

ma 22 januari 2024, 15.53 uur

DRACHTEN - In elk geval twee BMW's zijn in de nacht van zondag op maandag bezocht door professionele dieven. Via een gat in het portier wist men binnen te komen en vervolgens werd de auto voor een deel gestript.

Eén gedupeerde vertelt dat zijn BMW gewoon geparkeerd stond op de oprit aan het Carneool in de woonwijk Burmania in Drachten. Men stripte de auto en ontvreemde het digitale dashboard, airbags, stuur en navigatie.

De gedupeerde eigenaar weet dat in dezelfde nacht ook nog een BMW het doelwit was van deze professionals. Aan de Smaragd werd op dezelfde wijze een BMW gestript.

Beide auto-eigenaren hebben aangifte bij de politie gedaan. Men zou het vooral op BMW's gemunt hebben.