Automobilist botst tegen boom en raakt gewond

ma 22 januari 2024, 9.19 uur

BEETSTERZWAAG - Een automobilist uit de Hemrik is maandag gewond geraakt bij een botsing tegen een boom op de Beetsterweg bij Beetsterzwaag. De bestuurder reed op dat moment richting Nij Beets.

De hulpdiensten werden net na 08.00 uur opgeroepen. Ook de brandweer kwam ter plaatse. Vanwege het slechte weer kon de traumahelikopter niet vliegen. Het Mobiel Medisch Team arriveerde daarom per auto bij de locatie van het ongeval.

De bestuurder reed richting Nij Beets toen het misging. Mogelijk schrok de man van een grote tak die door storm Isha op de weg belandde. Door een stuurcorrectie kwam hij aan de linkerkant in de berm terecht en botste vervolgens tegen een boom. De auto raakte door de klap fors beschadigd.

Volgens een omstander lag het slachtoffer op het fietspad. Hij is behandeld in de ambulance en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De trauma-arts is meegereden in de ambulance.

De weg was tijdens de afhandeling van het incident volledig afgesloten. De Forensisch Opsporing Verkeer heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Een berger zal het voertuig ophalen en wegbrengen.

