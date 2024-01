Autostoeltje vat vlam bij laswerkzaamheden

ma 15 januari 2024, 19.09 uur

GORREDIJK - In een garage achter een woning in Gorredijk is maandagavond een brandje ontstaan. Bij laswerkzaamheden had een autostoeltje vlam gevat. De brandweer ging met spoed onderweg.

Toen de brandweer eenmaal ter plaatse was aan de Nieuwstraat bleek het gelukkig mee te vallen. De brandweer heeft een nacontrole uitgevoerd en kon vervolgens terug naar de kazerne.

