Theaterweekend: Beleef theater voor een tientje in De Lawei

ma 15 januari 2024, 16.22 uur

DRACHTEN - Van vrijdag 26 t/m zondag 28 januari ademt heel Nederland theater tijdens het Nationaal Theaterweekend. Ook De Lawei zindert en viert feest. Maak tijdens dit weekend kennis met bijzondere voorstellingen voor slechts een tientje.

Daarnaast zijn er ook nog andere activiteiten te beleven tijdens het Nationaal Theaterweekend in De Lawei, volg een rondleiding door de schouwburg of geniet van Hopperband Ruth op zondag 28 januari.

Mengelmoes van genres om te beleven

De winnares van de Annie M.G. Schmidtprijs, bekend van Spijkers met Koppen, switcht in poëtische zinnen moeiteloos van de liefde naar wetenschap en van maatschappijkritiek naar verwondering. Haar stemt buigt zich teder naar elk instrument en ze laat je achter met een lach op je gezicht en een brok in je keel.

Kiki Schippers met band staat op vrijdag 26 januari in De Lawei. Deze avond kan er ook gelachen worden bij Andries Tunru en Stefan Hendrikx. Elke avond beginnen ze weer met absoluut niks, een blanco canvas waarop zij, geïnspireerd door verhalen uit het publiek, een compleet universum ontvouwen. Niets ligt vast en alles kan. Zo ontstaan de spannendste personages en de scherpste grappen, omlijst door multi-instrumentalist Joep Hullegie.

Er kan deze avond ook gekozen worden voor een tragikomische voorstelling over hopeloze vooruitzichten en kleine dagdromen van Golden Palace. Luister naar singer-songwriter Nina Los en na de voorstellingen kunnen de heupjes worden losgegooid met DJ DrNiFo in de grote foyer.

Muzikale hoogtepunten & acrobatisch theater

Beleef muzikale hoogtepunten, zoete herinneringen en heerlijke emoties met Top 2000 Live op zaterdag 27 januari. Net als andere jaren zit deze editie weer boordevol muzikale hoogtepunten uit de top 2000 aller tijden, die zoete herinneringen boven brengen en emoties als liefde en geluk losmaken. Een lach, een traan, meezingen en meedansen: elk jaar is het één groot feest.

Bij Circus Boost is beeldend, toegankelijk en acrobatisch theater op het snijvlak van circus, dans en visual arts te zien. Open gaat over met open armen begroet worden in een onbekende omgeving of over het vinden van een mooie plek waar speciaal op jou wordt gewacht.

Luister deze avond ook naar de prachtige klanken van singer-songwriter Else Lena Ottens onder begeleiding van een cellist. Na afloop van de voorstellingen draait DJ Maaike de leukste hits in de grote foyer.

Laat je verwonderen

Op zondag 28 januari viert Beatrice van der Poel het oeuvre van Jacques Brel. In 2023 was het 45 jaar geleden dat Jacques Brel overleed. De intense manier waarop de Belgische zanger, componist en tekstschrijver zijn chansons de zaal in spuugde, is nog steeds ongeëvenaard. Toch durft een zangeres de uitdaging aan te gaan en in de voetsporen van Jacques Brel en Liesbeth List te treden door zijn prachtige chansons ook in het Nederlands te zingen.



Deze middag is er ook voor de kids van alles te beleven in De Lawei. Garage TDI komt met een avontuurlijke voorstelling over het allerkleinste en het allergrootste. Van hier tot oneindig is een filosofische voorstelling over inzoomen en uitzoomen, over grote gevoelens en kleine frustraties, over je onderdeel voelen van een groter geheel en vooral over het wonder van het bestaan.

Voor én na afloop van de voorstelling kan er geknutseld worden in de grote foyer. Tijdens het Nationaal Theaterweekend kan een Hopperband niet ontbreken, om 16.00 uur treedt Ruth op.

Kom ook achter de schermen

Tijdens het Nationaal Theaterweekend kan er ook een kijkje genomen worden achter de schermen. Tijdens een rondleiding ga je op avontuur door de schouwburg. Kom te weten wat een trekkenwand is, waar de Koperen Kees ligt en hoe de kleedkamers van de sterren eruitzien. Een uniek kijkje voor én achter de schermen.

Volg een rondleiding op zondag 28 januari tussen 13.00 en 17.00 uur op willekeurige tijden, het kan zijn dat je even moet wachten.

Het Nationaal Theaterweekend is een initiatief van het Nationaal Theaterfonds en het Cultuurfonds en vindt plaats van 26 tot en met 28 januari 2024. Meer informatie over het programma of het kopen van tickets kan via www.lawei.nl/nationaaltheaterweekend.