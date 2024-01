Losgebroken koeien uur aan de wandel in Boelenslaan

za 13 januari 2024, 0.45 uur

BOELENSLAAN - Zes koeien zijn vrijdag losgebroken uit een stal aan de Stuversloane in Boelenslaan en aan de wandel geraakt. De dieren liepen op een gegeven moment al op de Blauwhuisterweg. Automobilisten die de dieren zagen, waarschuwden andere weggebruikers met hun gevarenlichten.

De politie werd rond 22.20 uur opgeroepen en kwam met meerdere voertuigen ter plaatse. Na een dik uur lukte het met de hulp van omstanders en wat voer om vier van de zes koeien weer terug in de stal te krijgen. Dit verliep niet zonder problemen, aangezien de dieren op dat moment over de Langewyk (N369) liepen.

De vijfde koe stond nog in een weiland achter de boerderij en was snel weer terug in de stal. De laatste koe was moeilijker te vangen en rende weg. Uiteindelijk slaagde een omstander erin om het dier vast te grijpen. Met hulp van de politie en andere omstanders kon ook deze koe teruggebracht worden naar waar hij hoorde.

De eigenaar van de koeien woont in Drogeham en de politie heeft later nog een bezoek gebracht aan hem.

