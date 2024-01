Vrouw (34) na bijna drie jaar veroordeeld voor rijden onder invloed

vr 12 januari 2024, 14.15 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige inwoonster van Gorredijk is wegens rijden onder invloed van drugs – speed en cannabis - en rijden zonder geldig rijbewijs vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 30 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee weken.

Mosterd na de maaltijd

De veroordeling was een typisch geval van mosterd na de maaltijd. In juni vorig jaar moest de Gorredijkse ook voor de rechter verschijnen omdat ze in februari 2022 onder invloed van drugs had gereden. De zaak waar ze zich vrijdag voor moest verantwoorden was van april 2021.

Tegen een lantaarnpaal gereden

In de zaak van 2022 was veel meer aan de hand geweest: de vrouw had niet alleen onder invloed van drugs gereden, ze was er ook met een rotgang vandoor gegaan, in een poging aan de politie te ontkomen. De rit eindigde toen de Gorredijkse met haar VW Golf tegen een lantaarnpaal reed.

Stevige straf

De dienstdoende rechter vergeleek haar toen met Max Verstappen, maar dan zonder de uitzonderlijke vaardigheden van de Formule 1-coureur. De Gorredijkse kreeg vorig jaar een stevige straf: een werkstraf van 100 uur, een voorwaardelijke rijontzegging, een boete van 500 euro en twee weken cel voorwaardelijk.

Positieve draai

Ze zei toen dat ze verslaafd was geweest maar inmiddels van de drugs af was. Dat ze haar kinderen een poosje heeft moeten afstaan, gaf voor haar de doorslag. Sinds eind 2022 heeft ze een positieve draai aan haar leven gegeven. Ze heeft zelfs haar rijbewijs onder voorbehoud teruggekregen, maar ze moet nog wel meewerken aan controles van het CBR.

'Redelijke termijn’ overschreden

De officier van justitie erkende dat de zaak erg oud was. "Maar ook wel heel ernstig", vulde de officier aan. Bij haar eis hield de officier er rekening mee dat de 'redelijke termijn’ waarin een zaak aan de rechter moet worden voorgelegd, ruimschoots was overschreden.



Ook woog de officier mee dat de Gorredijkse haar leven nu goed op de rit lijkt te hebben. De rechter hield rekening met dezelfde factoren en veroordeelde de vrouw, conform de eis, tot een werkstraf van 30 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken, met een proeftijd van een jaar. De verdachte was het er mee eens dat ze straf had verdiend. "Maar het is wel een beetje achterhaald", vond ze.