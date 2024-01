Dode bij eenzijdig ongeval in Drachtstercompagnie

vr 12 januari 2024, 1.50 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een 27-jarige automobilist uit Drachten is donderdagnacht om het leven gekomen bij een ongeval. Het dodelijke ongeluk vond omstreeks 1.20 uur plaats op de Folgerster Loane in Drachtstercompagnie.

Bij het ongeval raakte de auto zwaar beschadigd waarbij het motorblok uit het voertuig schoot en in de sloot belandde. De brokstukken lagen overal verspreid over de weg.

Zowel de politie als ambulance kwamen met spoed ter plaatse voor de eerste hulpverlening, alle hulp kwam helaas te laat. De weg werd na het ongeval afgesloten voor het doorgaande verkeer en de brandweer plaatste schermen.

Mogelijk verloor de bestuurder de macht over het stuur nadat hij over een drempel was gereden. Daarna werden in elk geval twee bomen langs de kant van de weg geraakt. Een losgeslagen boomschors raakte daarna nog een geparkeerde bestelbus.

Het voertuig van het slachtoffer kwam uiteindelijk aan de andere kant van de weg tegen een boom tot stilstand.

De politie (forensische opsporing) heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

