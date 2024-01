Opknappen De Haven Drachten hard nodig

wo 10 januari 2024, 15.02 uur

DRACHTEN - Bedrijven op industrieterrein De Haven in Drachten zijn enthousiast over de gemeentelijke plannen voor het verbeteren van de kademuren voor de grootste categorie binnenvaartschepen. Na zestig jaar is de noodzaak volgens hen groot.

Peter Boudeling van Agrifirm noemde het opwaarderen van de Drachtster haven voor de grootste klasse V-binnenvaartschepen bittere noodzaak. "Als je dat over tien jaar niet voor elkaar hebt, dan is het over en uit."

"Je jaagt bedrijven als Agrifirm weg als de kades en ook de vaarweg naar Drachten niet voor klasse V-scheepvaart geschikt worden gemaakt", liet voorzitter Frank van Kerkhof van HavenNetwerk Friesland dinsdagavond tijdens tijdens de vergadering van Het Besluit in Smallingerland onomwonden weten.

Hij is ook directeur van Combex Bouwlogistiek in Eastermar, dat veel heipalen door heel Nederland vervoert. Dergelijke producten zijn volgens hem ideaal voor transport over water, maar er zijn meer bedrijven die van de binnenvaart gebruik zouden kunnen maken.

Vuilverwerker Renewi wil graag grote schepen naar Drachten laten komen om zijn groeiende stroom circulaire producten naar elders te vervoeren. Op dit moment varen alleen relatief kleinere binnenvaartschepen met lading naar Drachten, zoals de grondstoffen voor het veevoer van Agrifirm, maar die gaan leeg terug. Dat kan anders, aldus de insprekers.

Vuilverwerker Renewi en veevoerfabriek Agrifirm zijn groot voorstander van verbeteringen op de haven in Drachten. Ze lopen al langere tijd tegen beperkingen aan. Het tekort aan stroom leidt bijvoorbeeld tot het probleem dat de veevoerfabrikant niet de nieuwste machines aan kan schaffen. Ook met elektrische vrachtwagens lopen we tegen beperkingen aan, vertelde Peter Boudeling van Agrifirm in Drachten. Netwerkbeheerder Liander kan pas op termijn extra stroomkabels aanleggen.

Voor de verbeteringen van industrieterrein De Haven wil de gemeente Smallingerland maximaal 23,5 miljoen euro toezeggen om een Europese subsidie van een even groot bedrag binnen te halen. In zeven haasten heeft het college van burgemeester en wethouders daarom een voorstel gemaakt, waar de gemeenteraad uiterlijk 30 januari 2024 over moet besluiten. Die haast leverde dinsdagavond leverde gemopper op van de ELP- en CDA-fracties.

Onderdeel van de plannen is dat een deel van de kademuren langs het Nije Kanaal en de insteekhavens De Steven en Oosterzanding door de gemeente wordt teruggekocht en vervolgens in erfpacht aan de gebruikers gegeven. Smallingerland wil voor De Haven, een van de grootste aaneengesloten bedrijventerreinen van Noord-Nederland, een zogeheten strategisch ontwikkelplan maken. De 550 bedrijven met meer dan 10.000 werknemers lopen tegen beperkingen in de bereikbaarheid, de ruimtelijke inrichting en de beschikbaarheid van elektriciteit aan. Op het gebied van duurzaamheid en circulariteit zijn ook de nodige wensen.

De samenwerking tussen bedrijven op industrieterrein De Haven is speerpunt in het beleid van de gemeente Smallingerland. De gemeente zet daar de komende tijd op in. Die plannen klinken als muziek in de oren van Jan Does van de Coöperatieve Vereniging BéVé Tussendiepen, het samenwerkingsverband van bedrijven op bedrijventerrein Tussendiepen in Drachten. Hij hield een hartstochtelijk pleidooi voor het samen optrekken bij het maken van plannen. Zijn club wil daarbij wel helpen.

"Bedrijven en gemeenten moeten samen optrekken", hield Frank van Kerkhof van HavenNetwerk Friesland de raadsleden voor. "Sleep ons maar aan de haren er bij. Dat mag gerust. Liever gisteren dan vandaag."