Onderzoek: meerderheid tegen komst AZC in Dokkum

di 9 januari 2024, 19.25 uur

DOKKUM - Uit het draagvlakonderzoek voor een mogelijke komst van een AZC in Dokkum blijkt dat 60% van de inwoners uit de gemeente Noardeast-Fryslân tegen is.

De gemeenteraad wilde eerst weten hoe de inwoners er over dachten. Vandaar dat er een draagvlakonderzoek in de hele gemeente is gedaan. Alle volwassenen in Noardeast-Fryslân ontvingen een brief en vragenlijst thuis.

Ruim 14.000 reacties

De vragenlijst werd door 38,9 procent volwassen van de gemeente ingevuld. Het onderzoeksbureau verwerkte ruim 14.000 reacties. Ongeveer 50 procent van de respondenten vulde de vragenlijst online in, de andere helft deed dat op papier.

In een gepresenteerde factsheet valt te lezen dat 60% een zeer negatief houding heeft ten aanzien van het asielzoekerscentrum. 23% is zeer positief en 16% is neutraal.

Het onderzoeksbureau presenteert donderdagavond aan de gemeenteraad de uitkomsten van het draagvlakonderzoek. Op 18 januari gaat de gemeenteraad over dit onderwerp in debat.

Raad neemt 1 februari besluit

Op 1 februari zal de gemeenteraad een besluit nemen. Als de gemeenteraad besluit om met het proces door te gaan, start de gemeente een onderzoek naar de mogelijke locaties. Voor elke geschikte locatie (maximaal 3) komt er vervolgens een bewonersavond. Ook wordt er in de directe omgeving (aan- en omwonenden) van deze locaties een extra draagvlakonderzoek gedaan. De gemeenteraad besluit in maart/april definitief of het azc er in Dokkum komt en op welke plek.

De raadsbijeenkomsten vinden plaats in Dokkum (Suupmarkt 2). En zijn ook te volgen via www.riednoardeast-fryslan.nl. Het onderzoeksrapport en overige stukken zijn via dezelfde website bekijken (Agenda – It Petear 11 januari 2024).