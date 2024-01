Mads Wittermans vertelt indringend verhaal over alcoholisme

di 9 januari 2024, 18.00 uur

DRACHTEN - Mads Wittermans komt tijdens Dry January met zijn voorstelling The Meeting op 18 januari naar Schouwburg De Lawei in Drachten. Daarna toert hij verder door Friesland en speelt op 26 januari in Stadsschouwburg de Harmonie in Leeuwarden, op 3 februari in Theater Sneek en op 10 februari in Posthuis Theater Heerenveen.

Ik leef niet meer om te herstellen, ik ben in herstel om te leven. In 2009, ruim 13 jaar geleden, heeft Mads Wittermans enige tijd in een kliniek in Schotland doorgebracht om van zijn alcoholverslag af te komen.

Tijdens dit verblijft heeft hij kennis gemaakt met de 12 stappen. Door deze stappen te volgen en door heel hard aan zichzelf te werken heeft hij zijn verslaving overwonnen en kiest hij nu voor een nuchter leven.

In The Meeting vertelt Mads wat de verslaving met hem heeft gedaan, hoe hij is hersteld en wat voor invloed dit op zijn leven heeft gehad. Met ruimte voor de lach neemt Mads je mee en laat hij de pijn, de gekte, het verdriet, de gevangenschap en de eenzaamheid zien, welke niet alleen hem vastgrijpen, maar ook zijn omgeving en de pijn en het verdriet dat zijn naaste omgeving heeft doorstaan.

Ontroering

In het bijzonder ook zijn vader (Joop Wittermans), die - ook in de moeilijke periodes - altijd van hem is blijven houden. Hij gaat door alle stadia, via flesverstoppertje naar afkicken, naar terugvallen, zwakte en kracht. Hij laat de zaal in ontroering achter. De lange, neerwaartse vlucht naar rock bottom naar het uiteindelijke herstel.

Mads Wittermans is onder andere bekend van film en tv. Hij was te zien in de series Penoza, Mocro Maffia, Er Komt een Man Bij De Dokter, de videolandhit De 12 van Schouwendam en in de films Van God Los en Baantjer Het Begin.

Speeldata in Friesland:

18 januari | Schouwburg De Lawei, Drachten

26 januari | Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden

3 februari | Theater Sneek

10 februari | Posthuis Theater, Heerenveen