Slaapkamerbrand aan Venekoterweg in Oosterwolde

di 9 januari 2024, 16.40 uur

OOSTERWOLDE - De brandweer moest dinsdag uitrukken voor een brand in een woning aan de Venekoterweg in Oosterwolde. Er bleek brand te zijn ontstaan in een kachel op een slaapkamer.

De brandweer kwam even na 16.00 uur ter plaatse en heeft de brand geblust. Daarna is de situatie verder veilig gesteld en geocontroleerd. De brand zou zijn ontstaan in een airco waarna het vuur zich verspreidde via het bed.

