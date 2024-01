Twee auto's opengebroken in Drachten

ma 8 januari 2024, 21.40 uur

DRACHTEN - Het aantal auto-inbraken neemt nog steeds toe in de regio. In de nacht van zaterdag op zondag was het raak in Drachten. Eerder werden er ook al auto鈥檚 opengebroken in Opeinde, Drachten, Burgum, Drachtstercompagnie en Surhuisterveen.

Twee auto's die geparkeerd stonden op het parkeerterrein aan de Zwaai (achter de sporthal) werden geforceerd. Er werd bij beide voertuigen een raampje ingetikt. De buit bestond uit een Ray-Ban zonnebril en wat kleingeld.

De politie is op de hoogte en gaat nog een buurtonderzoek doen. De eigenaar heeft aangifte gedaan bij de politie. Of er diezelfde nacht nog meer auto's zijn opengebroken in Drachten, is op dit moment niet bekend.

De beste manier om de daders te pakken, is het verspreiden van beelden. Heb je zelf een video uit Drachten, stuur het op en we plaatsen het bij dit bericht. Ook de politie ontvangt graag de beelden voor hun onderzoek, zo laat de politie W芒ldNet weten.