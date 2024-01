Man raakt gewond bij kluswerkzaamheden in woning

ma 8 januari 2024, 17.26 uur

OPEINDE - Een man is maandag gewond geraakt toen hij in een woning aan de Hegewei in Opeinde aan het klussen was. Het ging vermoedelijk mis in de aanbouw aan het huis.

De hulpdiensten werden rond 15.30 uur opgeroepen. Naast de politie en twee ambulances kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. De heli landde in een naastgelegen weiland.

Het slachtoffer is ter plaatse behandeld en met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

