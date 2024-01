Drachtster bedreigd met schroevendraaier in centrum

zo 7 januari 2024, 8.00 uur

DRACHTEN - Een bedreiging met een schroevendraaier en een daaropvolgende schermutseling, dat is wat een Drachtster te verduren kreeg toen hij deze week een diefstal van twee fietsaccu's probeerde te voorkomen. De man kreeg een klap in zijn gezicht en raakte gewond aan zijn lip.

De twee fietsaccu's werden buitgemaakt in het centrum van Drachten. Een oplettende Drachtster zag dit gebeuren en heeft de diefstal kunnen voorkomen. Een 31-jarige man uit Harkema werd als verdachte aangehouden.

Verstopt in bosjes

De man uit Harkema viel op nadat hij met een fietsaccu onder zijn arm al rennend het centrum verliet. De Drachtster hield de man nauwlettend in de gaten en zag dat de accu verstopt werd in de bosjes in het parkje achter het Museum. Dit was inmiddels de tweede fietsaccu die daar werd neergelegd.

Marktplaats

De Drachtster heeft de accu's meegenomen in zijn fietstas en bleef de man in de gaten houden. Na een tijdje had de verdachte dit door en ging verhaal halen. Hij verklaarde dat de accu's waren gekocht op Marktplaats. De Drachtster had al snel door dat dit verhaal niet klopte.

Schroevendraaier

De man uit Harkema probeerde daarop de accu's uit de fietstas te graaien, maar dit mislukte. Er ontstond een schermutseling, waarbij de Drachtser gewond raakte aan zijn lip. Toen de verdachte door kreeg dat dit ook niet werkte, pakte hij een schroevendraaier uit zijn binnenzak. De man begon hiermee te dreigen, uiteindelijk zette hij het toch maar op een lopen.

Op de J.G. van Blomstraat in Drachten werd de verdachte door de handhaving in de boeien geslagen. Hij werd overgebracht naar het bureau. De Drachtster heeft aangifte gedaan bij de politie.