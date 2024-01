Grote vraag naar Oerrock kaarten zorgt voor problemen

za 6 januari 2024, 15.44 uur

URETERP - Een heleboel mensen probeerden zaterdagmiddag kaarten te bestellen voor Oerrock 2024. Dit waren zoveel mensen dat het kaartverkoopsysteem het niet aan kon. Bezoekers van de website, om de tickets te bestellen, kregen verschillende foutmeldingen.

Eventree kon vraag niet aan

Nadat in de ochtend de line up bekend was gemaakt ging om 12.00 uur de kaartverkoop van start. De organisatie van Oerrock liet na iets meer dan een half uur weten dat het erg druk was. Na een uur kwam het bericht dat 50% van de tickets was verkocht en dat er slechts 100 mensen per minuut in het ticketsysteem konden.

Ticketshop tijdelijk gesloten

Rond 14.15 uur werd de hele ticketshop gesloten na een server error. De partij die verantwoordelijk is, Eventree, kon de vraag niet aan. Op dat moment was 90% van de kaarten al verkocht liet de organisatie weten. "Het bestuur van Oerrock betreurt het haperende verloop van de kaartverkoop, maar hoopt op jullie begrip", aldus de organisatie.

Herstart

Nadat het systeem herstart was ging om 15.15 uur de shop weer open. Een paar minuten later waren de passe-partout kaarten en de kaarten voor donderdag al uitverkocht. Rond 17.00 uur waren alle 12.000 kaarten verkocht. Vorig jaar waren de tickets al binnen 40 minuten volledig uitverkocht.

Excuses van Eventree

Later in de middag plaatste de partij die verantwoordelijk was voor de kaartverkoop Eventree een excuusbericht op hun website. Op het hoogtepunt stonden er 34.000 mensen in de virutele wachtrij. "Ondanks dat we onze capaciteit naar behoren hebben opgeschaald, deden zich technische problemen voor bij het afschalen op het einde van de verkoop" aldus Eventree. De hele uitleg van het bedrijf is hier te vinden.