Automobilist belandt in het water in Oosterwolde

za 6 januari 2024, 13.06 uur

OOSTERWOLDE - Bij een eenzijdig ongeval in Oosterwolde is vrijdag een voertuig in het water beland. De bestuurder schoot rechtdoor over de kruising op de Buurstede en eindigde in een sloot.

Omdat het onduidelijk was of er nog personen in het voertuig zaten, werden meerdere hulpdiensten om 23.06 uur opgeroepen. De bestuurder wist uiteindelijk zelf het voertuig te verlaten. De opgeroepen duikteams van de brandweer en de traumahelikopter werden geannuleerd.

De automobilist is gecontroleerd door het ambulancepersoneel, maar hij raakte niet gewond. Wat de oorzaak is geweest, is niet bekend. Een berger heeft het beschadigde voertuig geborgen.

