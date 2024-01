De talloze voordelen van screens voor elk type woning of bedrijfspand

wo 3 januari 2024, 13.09 uur

DRACHTEN - Screens zijn een tijdloze trend op het gebied van buitenraamdecoratie. Het zijn schermen die je van binnenuit bedient en die een gebouw, of dit nu een bedrijfspand of woning is, van diverse voordelen voorzien. Met onderaan de streep vanzelfsprekend de waardestijging van het perceel.

Isolatie, het hele jaar door

De 's nachts opgebouwde koelte in de zomer hou je langer vast, terwijl je in de winter meer gestookte warmte binnenshuis houdt. Dat komt omdat elke soort raamdecoratie in zekere zin isoleert. De schermen verdienen zichzelf dus terug, misschien al voordat je je pand in de verkoop zet. Lees hier meer over wat screens in positieve mate met je energieverbruik doen.

Prettiger (thuis)werken

Ook dit voordeel geldt voor zowel huizen als kantoren: je werkt prettiger omdat het computerscherm beter zichtbaar is. Zelf de lichtinval reguleren gaat heel gemakkelijk omdat je het mechanisme van binnenuit bedient. Met de hand, een simpele druk op de wandknop of per afstandsbediening. Verder is het installeren van een duurzame solar motor mogelijk - dat spaart ook weer geld uit.

Geen overlast van licht waarvoor je niet zelf kiest

De screens zorgen ervoor dat bewegende reclame, verkeer en straatverlichting; kortom ongewenste lichteffecten geen kans krijgen in je woning of kantoor. Overdag een power nap doen? Hop, even de screens neerlaten en je verduistert de ruimte. Is ook fijn als je een nachtdienst hebt gedraaid.

Sierlijke, moderne look

Niet voor niets kiezen veel huizenbezitters en ondernemers voor screens: het ziet er simpelweg modern, verzorgd en tevens sierlijk uit. De schermen zijn windvast, zodat het strakke uiterlijk behouden blijft.

Privacy is ook veel waard

Een alleen voor insiders bestemde presentatie op een scherm in een kantoor is beter te zien met neergelaten screens, maar niet voor eventuele pottenkijkers die met je idee aan de haal kunnen gaan. Voor huizenbezitters geldt dat de wandelende buurman niet ziet welk tv-programma je aan hebt staan, of wat er die avond op tafel staat. Meer privacy dus, dat is ook wat waard.

Screens dempen tevens geluid van buitenaf

Luid giechelende groepjes feestgangers, koeriers die de buurt laten meegenieten van hun autoradio met housebeats, de buren die een tuinfeestje geven, alle geluiden waar je geen trek in hebt worden tot op zekere hoogte gedempt met buitenraambekleding.

Waardestijging van het perceel

Tot slot de simpele en bevredigende conclusie: met screens aan welk soort gebouw dan ook geef je de waarde ervan een boost. Je geniet er zelf van, maar investeert tegelijkertijd in een eventuele verkoop.