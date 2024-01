Fietsster (78) ernstig gewond bij botsing met bestelbus

di 2 januari 2024, 16.19 uur

DRACHTEN - Een 78-jarige vrouw uit Drachten raakte dinsdag ernstig gewond na een ongeval in haar woonplaats. Ze was op de fiets en kwam in botsing met een bestelbus op de kruising Vogelzang met de Torenstraat.

Het slachtoffer is eerst behandeld in de ambulance en is daarna met spoed naar de A7 gereden bij Frieschepalen. Even later landde aldaar de traumahelikopter om assistentie te verlenen aan het ambulancepersoneel.

Nadat het slachtoffer was behandeld door een trauma-arts is de ambulance doorgereden naar het UMCG. Op de plek van het ongeval heeft de Forensische Opsporing het ongeval in beeld gebracht.

Vanwege het onderzoek was de kruising tijdelijk afgesloten voor het verkeer. Bij de bestuurder van de bestelbus, een 64-jarige man uit Beetsterzwaag, is een alcohol- en drugstest afgenomen. De uitslag van deze test was negatief.

