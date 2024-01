Burgemeester Dantumadiel: 'Wy moatte it mei inoar dwaan'

di 2 januari 2024, 10.14 uur

DAMWALD - Burgemeester Klaas Agricola wenst de inwoners veel gezondheid en voorspoed toe in het nieuwe jaar. In zijn gemeente Dantumadiel hoopt hij dat iedereen vooral 'leaf' voor elkaar is.

In een nieuwjaarsgesprek laat hij weten dat hij hoopt Agricola dat mensen over hun schaduw heen springen met het oog op toenemende burenruzies. "Rik inoar de hân, Stap ris oer de daam, sis ris, it hie oars moaten, praat der oer en meitsje it wer goed..."

Gemeente zelfstandig verder

In een twintig minuten durend gesprek met Hielke Jan Ellens 'loopt' burgemeester Agricola door het afgelopen jaar en kijkt hij vooral vooruit naar het nieuwe jaar. Het wordt een uitdagend jaar waarbij de gemeente Dantumadiel weer zelfstandig door het leven gaat.

Voor de burger

Agricola heeft er alle vertrouwen in maar geeft ook aan dat er nog dingen fouten zullen gaan nu zijn gemeente weer op eigen benen op staan. Hij wil dat de gemeente de dienstverlening naar de burgers zo goed als mogelijk gaat doen.

"Mei inoar moatte wy sjen om der it bêste fan te meitsjen..." De nieuwe gemeente moet een betere slagkracht krijgen waarbij iedereen 'der boven op sit'.